Guaçu Olímpico: Esporte anuncia especial para discussão de modalidades com participação brasileira em Tóquio

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dá início nesta quarta-feira, dia 21 de julho, ao Especial Guaçu Olímpico. Serão, ao todo, sete programas voltados à discussão de temas relacionados à participação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, que começam no dia 23. Eles serão disponibilizados até 5 de agosto pelas redes da Prefeitura de Mogi Guaçu, sempre no dia que antecede a estreia do Brasil em cada categoria (ver cronograma abaixo).

Cada programa abordará uma modalidade diferente e contará com a participação do titular da pasta, além de profissionais técnicos da área comentando sobre o esporte e as perspectivas do Brasil em cada categoria. A estreia tratará da Natação, com a presença da professora Giovana Schiavon, técnica da atleta Fabiana Harumi Sugimori nas Paraolimpíadas de Atenas (2004), e da atleta Pietra Pacobello.

“O encontro será eletrônico e promovido por meio das redes sociais, trazendo perspectivas, curiosidades e momentos históricos antes do início da participação oficial do Brasil nas competições olímpicas”, conta o secretário municipal de Esportes, Raphael Locatelli. “É uma oportunidade de ficar por dentro de cada modalidade”.

De acordo com Locatelli, mesmo após o término da Olímpiadas de Tóquio, a Secretaria de Esportes e Lazer pretende dar sequência ao projeto, proporcionando oficinas com modalidades que muitas vezes são desconhecidas da população. “Dessa forma poderemos trabalhar os valores do esporte, conceitos olímpicos e difundir diferentes categorias para o público guaçuano, incentivando a prática de exercícios físicos regulares”, reforça.

Cronograma

21 de julho – Natação

Raphael Locatelli / Giovana Pacobello e Pietra Pacobello

22 de julho – Futebol

Raphael Locatelli, Allan Archanjo, José Miguel e Ronaldo Brandão

23 de julho – Handebol

Raphael Locatelli, Paulo Moreira, Rodolfo Malandrim e Rafaela Malandrim

24 de julho – Skate

Raphael Locatelli e Denis Quintilhano

25 de julho – Judô / Taekwondo

Raphael Locatelli, Antônio da Silva e Letícia Guartieri

29 de julho – Atletismo

Raphael Locatelli, Maycon Tomé, Simão Pêgo e Aparecido Risso

05 de agosto – Ginástica Rítmica

Raphael Locatelli, Glaucia Bezerra e Ana Carolina Dias