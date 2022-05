Guaçuano: sub-15 e sub-17 perdem dentro de casa, mas equipes continuam na luta pela classificação para 2ª fase

As categorias sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Guaçuano perderam para o Amparo Athlético Club (Amparo) nos dois jogos disputados pela segunda rodada do returno do Campeonato Paulista de 2022. A sub-15 foi goleada por 6 a 1, enquanto a sub-17 sucumbiu pelo placar de 2 a 0. Os confrontos aconteceram no sábado, 21 de maio, no centro esportivo Carlos Nélson Bueno (Furno), no Parque Cidade Nova.

Mesmo diante dos resultados negativos do final de semana, as duas equipes do Mandi seguem firmes na briga pela classificação rumo a 2ª fase da competição. A sub-15 caiu para o quarto lugar na chave com 10 pontos e o time sub-17 permanece na quarta colocação de seu grupo com oito pontos.

No próximo sábado, 28 de maio, as duas categorias têm partidas importantes para tentar a recuperação dentro do campeonato. Os jogos serão contra o Red Bull Bragantino (Bragança Paulista), que acontecerão em Jarinu.

Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), os campeonatos sub-15 e sub-17 iniciaram em 9 de abril e terminam no dia 2 de novembro. A competição conta com 67 clubes, divididos em 12 grupos. O regulamento é o mesmo e é válido para as duas categorias, assim como os adversários da primeira fase. Classificam-se para a 2ª fase, os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros colocados de cada grupo.

O Atlético Guaçuano está no grupo 6 que tem ainda os times do Amparo Athlético Club (Amparo), Atlética Ponte Preta (Campinas), Brasilis Futebol Clube (Águas de Lindóia), Red Bull Bragantino Futebol (Bragança Paulista) e Sociedade Esportiva Itapirense (Itapira).

Sub-20

Pela categoria sub-20, o Atlético Guaçuano ocupa o terceiro lugar de seu grupo com seis pontos. Esta categoria entra em campo na quarta-feira, 25 de maio, contra o Red Bull Bragantino, confronto marcado para acontecer na cidade de Jarinu.

Na sub-20, o time alviverde está no grupo 7 juntamente de Atlética Ponte Preta (Campinas), Brasilis Futebol Clube (Águas de Lindóia), Red Bull Bragantino Futebol (Bragança Paulista), Mogi Mirim Futebol Clube (Mogi Mirim) e Sociedade Esportiva Itapirense (Itapira).

Na sub-20, participam 72 clubes divididos em 12 grupos. Pelo regulamento da competição, classificam-se para a 2ª fase os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros colocados de cada grupo.