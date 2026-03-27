Guarda Civil Municipal prende mulher por tráfico de drogas e resistência em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira, 26 de março, no bairro São Judas Tadeu, com apreensão de entorpecentes, celulares, dinheiro e anotações

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu uma mulher por tráfico de drogas e resistência na tarde de quinta-feira, 26 de março, no bairro São Judas Tadeu.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo e ostensivo quando avistou a suspeita carregando uma bolsa e aparelhos celulares, acompanhada de um homem. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram fugir para o interior de um imóvel já conhecido das equipes por ocorrência anterior relacionada à apreensão de entorpecentes.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem. O homem que acompanhava a mulher conseguiu fugir, pulando muros de residências vizinhas, e não foi localizado, apesar do apoio solicitado pelas equipes.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a mulher apresentou resistência durante a ação, sendo necessário o uso moderado da força para a contenção e o algemamento, conforme a legislação vigente.

Na bolsa que ela carregava, os agentes encontraram porções de substâncias análogas a cocaína, maconha e crack, além de dois telefones celulares, uma anotação relacionada ao tráfico e R$ 120 em dinheiro.

Após a abordagem, a suspeita foi encaminhada ao Pronto Socorro e, em seguida, apresentada na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, onde a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante.

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