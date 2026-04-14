Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas em duas ações em Cosmópolis

Ocorrências distintas registradas na segunda e terça-feira resultaram na apreensão de centenas de porções de entorpecentes

A Guarda Municipal de Cosmópolis realizou duas apreensões de drogas em ocorrências distintas registradas entre segunda-feira, 13 de abril, e terça-feira, 14, em diferentes pontos da cidade.

Na primeira ação, ocorrida na segunda-feira, os agentes foram acionados para atender um desentendimento em um condomínio. Durante o atendimento, uma das envolvidas relatou que objetos da residência teriam sido trocados por entorpecentes e indicou um possível local de negociação.

Com base nas informações, as equipes realizaram buscas e avistaram um suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. Nas proximidades, foram localizadas 104 porções de cocaína, 140 de crack e 129 de maconha, além de três celulares. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária.

Já na terça-feira, após denúncia de uma moradora, a Guarda Municipal localizou uma sacola com entorpecentes na lateral de uma quadra poliesportiva. No local, foram apreendidas 107 porções de cocaína, 73 de crack e 32 de maconha, já fracionadas para comercialização.

Ninguém foi detido nas duas ocorrências, e os casos seguem sob investigação pelas autoridades competentes.

As ações reforçam a importância da colaboração da população e do trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas no município.

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