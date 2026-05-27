Internúcleos de Futsal começa neste sábado em Jaguariúna

Competição reunirá crianças e adolescentes de cinco núcleos esportivos em quatro categorias no Parque Serra Dourada

O Campeonato Internúcleos de Futsal 2026 começa neste sábado, 30 de maio, em Jaguariúna, reunindo atletas do município em uma competição voltada à integração, ao desenvolvimento esportivo e à valorização das categorias de base.

Tradicional e bastante aguardado, o torneio é realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, e contará com a participação de cinco núcleos: Azulão, Florianópolis, Serra Dourada, Nova Jaguariúna e Roseira.

As disputas serão realizadas no Parque Serra Dourada, a partir das 8h, com atletas das categorias sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. A entrada é gratuita.

Além de movimentar o esporte local, a competição busca incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, promovendo convivência, disciplina, superação e espírito de equipe.

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