Guarda Municipal de Campinas é homenageada em São Sebastião

A corporação recebeu uma placa comemorativa e medalha “Patrulheiro Protetor e Amigo” pela ajuda humanitária ao município do litoral entre fevereiro e março

A Guarda Municipal de Campinas recebeu uma homenagem da Polícia Municipal de São Sebastião pela missão humanitária que a corporação campineira prestou às vítimas da tragédia provocada por enchentes e deslizamentos no dia 19 de fevereiro, que deixou desabrigados e desalojados no município do litoral paulista.

O reconhecimento é uma placa e a medalha de “Patrulheiro Protetor e Amigo” para os guardas municipais que participaram da missão.

A entrega das homenagens foi na noite de segunda-feira, dia 20 de junho, no Teatro Municipal de São Sebastião durante a cerimônia em comemoração aos 15 anos da Polícia Municipal do litoral. Representando toda a corporação de Campinas, participaram do evento a comandante da GM, Maria de Lourdes Soares, e o superintendente Wallace Soares.

“Agradecemos ao prefeito de São Sebastião e à Polícia Municipal da cidade pela homenagem e também ao prefeito Dário Saadi e ao secretário Christiano Biggi, que possibilitaram que homens e mulheres da GM de Campinas, junto com viaturas e equipamentos, pudessem prestar auxílio a este município. E um agradecimento também aos guardas municipais de Campinas que dedicaram seus dias para ajudar as vítimas da tragédia”, disse a comandante Lourdes.

A primeira missão humanitária da GM de Campinas começou no dia 24 de fevereiro. Por quase 30 dias, 120 guardas se voluntariaram e desceram até o litoral com o objetivo de ajudar as pessoas do município. Em São Sebastião, o intuito foi o patrulhamento preventivo e a segurança dos abrigos. Mas, o trabalho foi além da segurança pública.

Os guardas municipais participaram ativamente da vida dos cidadãos do município. Em solidariedade ao povo local, os guardas ajudaram no transporte de doações, carregamento de caminhões com mantimentos e até com atividades recreativas, como roda de música e jogos, com crianças e adolescentes que estavam nas pousadas e hotéis que serviram como abrigos.