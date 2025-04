Lojas de Holambra vão fazer promoções na calçada na Semana Rei na Rota

Evento integra as comemorações municipais do Mês do Rei em Holambra e começa segunda, dia 7

A próxima semana começa com novidade em Holambra. Será a Semana Rei Rota, que vai de 07 a 12 de abril, na Rua Rota dos Imigrantes, com vendas promocionais na calçada, decoração laranja, food trucks e música. A atividade é realizada pelos empresários da Rota em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra), e integra as comemorações municipais do Mês do Rei.

Mais de 20 lojas estarão decoradas de laranja e com bancas nas calçadas, com peças selecionadas e promocionais, reproduzindo a tradicional venda feita nos passeios públicos da Holanda no Dia do Rei. Por aqui, entretanto, a venda em frente às lojas vai durar a semana toda (e até o mês inteiro, para aquelas que quiserem). “É mais um evento para movimentar nosso varejo e a principal via comercial da cidade. Desta vez, contamos com o apoio da Prefeitura, com a qual vários setores estiveram reunidos para criar eventos para o Mês do Rei”, fala a gerente da Associação Comercial, Suzi Celegatti. “É uma oportunidade para os lojistas, que vão atrair atenção com a venda diferenciada e promoções. Mas, é uma atividade também para o consumidor aproveitar um ambiente diferente, fazer bons negócios e conhecer mais as lojas”, fala a gerente da Associação Comercial, Suzi Celegatti.

Para as empresas que aderiram às comemorações, a ACE distribui kit decorativo, contendo balões laranja e cartazes – para anunciar previamente o evento aos clientes. As lojas também receberão posts para divulgação nas redes sociais.

Música e alimentação

Além da decoração e das bancas, a ACE e os empresários prepararam um atrativo a mais para deixar as compras mais animadas: na sexta-feira, 11 de abril, a Rota dos Imigrantes vai ficar musical, com dois Djs, das 14 às 18 horas. “Vamos animar as compras nesse dia, que geralmente é mais procurado pelos clientes para suas compras”.

De acordo com a empresária Aneliza Ferrari Stoltenborg, a Aninha, a “Rota dos Imigrantes estará ‘vestida’ de laranja com ações promocionais e especiais de vendas na calçada”. “Teremos ainda food trucks e DJ para animar a Rota. É uma satisfação fazer parte da cultura holandesa, unindo comércio e ACE para mais uma ação de sucesso”, complementa ela.

Onde tem banca?

A ideia de realizar a Semana Rei na Rota foi rapidamente aderida por 23 empresas, o que permitirá uma oferta de produtos diversos aos consumidores: Artennet, Basiko.com, Bel Fashion, Bia Bloom Esmalteria, Divina Terra, Drogaria Total Santa Helena, El Shadai Magazine, Ellô Cosméticos, Flor da Pele Kids, Kendi, Mais Você, Magazine Alcione, Mandala Holambra, Manu Mancuzzo Imagem & Estilo, Multidrogas Centro, O Boticário, Oficina do Celular, Óticas Carol, Óticas Guarnieri e Anne Ferrari Semi Joias, Óticas Ipanema, 3D Soluções, Tropical Jeans e Village Variedades.

Vários restaurantes e lojas das ruas Dória Vasconcelos e Campo de Pouso também entraram nas comemorações. Restaurantes farão pratos típicos, com itens especiais nos cardápios e decoração. Diversas lojas também terão venda na calçada e decoração laranja.

Mês do Rei

A versão holambrense de uma das mais tradicionais e populares festividades da Holanda, o Dia do Rei, será celebrada entre 7 e 30 de abril, com atividades comerciais, artísticas, gastronômicas, esportivas e culturais, envolvendo diversos setores da sociedade, inclusive o comércio.

As atividades artísticas e culturais podem ser consultadas no site da prefeitura: www.holambra.sp.gov.br ou no Instagram: @prefeituradeholambra .