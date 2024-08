Guarda Municipal de Folga Reage a Assalto e Baleia Suspeito em Jaguariúna

Foto: Reprodução/EPTV

Um guarda municipal de Jaguariúna (SP) reagiu a uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (22) e baleou um dos suspeitos. O incidente ocorreu na Avenida Emílio Marconato, quando o guarda, que estava de folga, retornava para casa de motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o guarda foi abordado por dois indivíduos em outra moto. Um dos suspeitos, armado, anunciou o assalto, mas o guarda reagiu rapidamente, disparando contra o criminoso armado, que caiu ao chão. O comparsa conseguiu fugir.

O suspeito baleado é um adolescente, que foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Jaguariúna com três ferimentos no braço e um nas costas, sendo que este último teria atingido o pulmão.

As autoridades apreenderam as armas do infrator e do guarda municipal, além de um celular e o capacete da vítima. Até a manhã desta sexta-feira (23), o adolescente permanecia internado e deverá responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo.

Fonte G1