Guarda Municipal morre baleado em Itapira

Um guarda municipal de Itapira morreu baleado com dois tiros nas costas no bairro Santa Marta, nesta quinta-feira, dia 30. Segundo as informações, o GM Alex foi abordado por dois indivíduos numa moto vermelha na altura da rotatória do bairro Santa Marta e teria levado dois tiros pelas costas. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações preliminares, os dois suspeitos teriam chegado no GM Alex para tentar roubar a sua moto. Não se sabe se ele reagiu, mas foi alvejado com pelo menos dois tiros nas costas. As forças de segurança da cidade estão na captura dos suspeitos