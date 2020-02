Guardas civis municipais passam por treinamento em Mogi Guaçu

Os guardas civis municipais de Mogi Guaçu estão sendo submetidos a um curso de atualização profissional, seguindo uma exigência anual da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão que está ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

130 GCMs, divididos em três turmas, estão sendo submetidos a aulas teóricas sobre técnicas operacionais e também atualização da legislação com relação ao trabalho desempenhado por eles no dia a dia, no ato de servir e de zelar pelo patrimônio público.

São 80 horas/aulas, incluindo aulas práticas, que serão ministradas entre fevereiro e março.

O curso está sendo ministrado pela própria Guarda Civil Municipal, que tem contribuído também para o desenvolvimento de outros guardas civis municipais em toda a região.