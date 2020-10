Guardas civis municipais recebem treinamento para casos de engasgamento

Como parte do aperfeiçoamento constante de seus homens e mulheres, a GCM (Guarda Civil Municipal) está participando, neste mês de outubro, de um curso sobre socorro a casos de engasgamento, ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu.

Além de palestras e distribuição de material didático, haverá aulas práticas de socorro para vítimas de engasgamento, não importando se crianças ou adultos. Segundo o comandante da GCM, Claudemir Adorno, esse curso é importante para deixar os guardas civis aptos a prestarem esse tipo de atendimento.

Além dos GCMs, professores da rede municipal de ensino e professores de algumas unidades educacionais guaçuanas também estão participando, já que esse tipo de ocorrência é muito comum entre crianças.

Além dessa clientela, o Corpo de Bombeiros também estará levando o curso, para 100 recrutas do Tiro de Guerra entre os dias 26 e 28 deste mês. Vale ressaltar que esse tipo de treinamento é importantíssimo, especialmente para as forças de segurança da cidade.

Vale lembrar que no início deste ano, GCMs salvaram um bebê que havia engasgado com o leite materno. Neste caso, foi utilizada uma técnica chamada de manobra de Heimlich, que consiste em palmadas nas costas da criança para desobstruir as vias aéreas.

Também são ensinadas técnicas de socorro a adultos como, por exemplo, a compressão do abdômen. As palestras e as aulas práticas estão sendo realizadas no setor de Educação Publica dos Bombeiros de Mogi Guaçu, sob a coordenação do cabo PM Leandro Augusto. Qualquer pessoa pode requerer material educativo pelo telefone 3811-7540.