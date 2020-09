Guilherme & Benuto divulgam a música “Cheiro de saudade”

Guilherme & Benuto divulgaram, nesta sexta-feira (25), no Youtube, mais uma música do DVD “Drive In 360”. “Cheiro de saudade”, é uma composição de Vanessa Pinheiro Garcia, Paula Gonçalves de Almeida, Alcebias Gamaliel Flausino e John Lennon Barbosa de Jesus. Pioneiro neste formato, no Brasil, o registro histórico aconteceu, em julho deste ano, no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. O segundo DVD da carreira dos irmãos, contou com as participações especiais, de forma virtual, de Dilsinho, o duo mexicano Río Roma e do DJ Guga. “Cheiro de saudade” já está disponível em todas as plataformas de distribuição digital.

Cheiro de saudade:

https://www.youtube.com/watch?v=XBgV-5XL7nM

O DVD reuniu apenas convidados. Com capacidade para 80 carros, que foram todos posicionados em volta do palco, por ordem de chegada, com limite de quatro pessoas cada um, respeitando as indicações do distanciamento social. Foram seguidos todos os protocolos de higiene e segurança determinadas pelos órgãos de saúde, como o uso de álcool gel, higienização de todos os setores, além da utilização de máscaras de todos os prestadores de serviços.

No repertório do DVD, além da regravação dos sucessos “Flor que se cheira” e “3 batidas”, da dupla, 13 músicas inéditas. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato. A direção de vídeo coube ao Fernando Trevisan (Catatau).

GUILHERME & BENUTO

Gui e Nuto nasceram em Campinas, interior do Estado de São Paulo, e descobriram a música ainda crianças. Gui começou a tocar sanfona aos nove anos. Nuto, que é formado em música erudita e já fez parte de cinco orquestras sinfônica, descobriu a paixão pelo violino aos 11 anos. Incentivados pelo pai, Gui e Nuto começaram a tocar chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares.

Durante uma década de Villa Baggage, os irmãos participaram diretamente de todos os projetos gravados pelo trio, como o CD Abelha Sem Mel, o clipe da música “Abrindo o coração”, o DVD “Do Nosso Jeito” – totalmente autoral – além do clipe da última música de trabalho, “Pijama de ursinho”. Vale destacar também as faixas de sucesso: “Localização” que contou com a participação de Maiara & Maraisa, “Chorando na calçada”, e “Abelha sem mel”, com a participação de Henrique & Juliano.

Como renomados compositores do meio sertanejo, eles escreveram sucessos que foram interpretados por grandes artistas: “Pergunta boba” (Jorge & Mateus), “Mel e limão” e “Arco íris preto e branco” (Jads & Jadson), “Com você” (Felipe Araújo), “Musa da praia” (Lucas Lucco), “Foi no bar perdeu o lugar” (Thaeme & Thiago), “Avisei na portaria”, “Joga água na língua” e “Pensa bem” (Israel & Rodolffo), “Muito prazer e procura-se” (João Neto & Frederico), “Orgulho trouxa” e “Até Deus dúvida” (Guilherme & Santiago), “Mel e limão” (Loubet), “Varanda por janela” (Kleo Dibah) e “Traição à queima roupa” (Cristiano Araújo), entre outras.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Guilherme & Benuto, acesse o site www.guilhermeebenuto.com.br.