Gustavo Reis é reeleito em Jaguariúna

Com a maioria de votos no pleito eleitoral à Prefeitura de Jaguariúna em 2020, Gustavo Reis foi reeleito Prefeito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Reis alcançou vitória nas urnas de todos os colégios eleitorais do município. Também foi eleito a vice Rita Bergamasco (MDB).

A posse de Gustavo Reis ocorre a partir do dia 1° de janeiro de 2021 e segue até 31 de dezembro de 2024, quando deverá ocorrer novas eleições.

APURAÇÃO

Gustavo Reis – MDB ( 49,24%)

Davi Neto – PTB (40,40%)

Fred Chiavegato – PSDB (5,63%)

Professor Alberto Rizzoni (4,72%)

Vereadores eleitos:

Dr. Junior (PODE) – 992

Cristiano Cecon (MDB) – 690

Ton Proencio (PSD) – 567

Walter Tozzi (MDB) – 549

Ze Muniz (DEM) – 537

Ana Paula Espina (PDT) – 501

Romilson Silva (DEM) – 437

Wanderley Filho (Avante) – 416

Rodriguinho (PTB) – 400

Silva (Cidadania) – 393

Menezes do Canil (Cidadania) – 391

Francisco Campos (PTB) – 375

Willian Morrinho (PDT) – 336