Gusttavo Lima é Anunciado como Atração do Jaguariúna Rodeo Festival 2024

O Jaguariúna Rodeo Festival 2024 promete uma noite inesquecível em 21 de setembro, unindo o clássico e o novo da música sertaneja. O evento, que é um dos maiores e mais tradicionais rodeios do Brasil, anuncia a sua terceira grande atração para a noite: Gusttavo Lima, um dos maiores ícones do sertanejo atual. Ele se juntará às atrações já confirmadas, Lauana Prado e a icônica dupla Zezé Di Camargo & Luciano, em uma noite que promete ser histórica.

Gusttavo Lima: O Embaixador do Sertanejo

Gusttavo Lima, conhecido como “O Embaixador”, é um dos artistas mais populares do Brasil, com uma carreira marcada por inúmeros hits e uma legião de fãs apaixonados. Sua presença no palco do Jaguariúna Rodeo Festival é garantia de muita animação e um show repleto de sucessos que marcaram a última década. Canções como “Apelido Carinhoso”, “Milu” e “Zé da Recaída” certamente estarão no repertório, fazendo o público cantar junto do início ao fim.

Lauana Prado: A Voz da Nova Geração

Representando a nova geração do sertanejo, Lauana Prado traz para o festival seu talento e carisma. Com músicas que misturam o sertanejo tradicional com influências modernas, Lauana conquistou o Brasil com hits como “Cobaia” e “Viva Voz”. Sua performance promete trazer uma energia única, conectando-se profundamente com os fãs de todas as idades.

Zezé Di Camargo & Luciano: O Clássico que Nunca Sai de Moda

A dupla Zezé Di Camargo & Luciano dispensa apresentações. Com mais de 30 anos de carreira, eles são responsáveis por alguns dos maiores clássicos da música sertaneja. Sucessos como “É o Amor”, “No Dia em que Saí de Casa” e “Você Vai Ver” são hinos que atravessam gerações e continuarão a emocionar o público do festival. Sua presença é uma celebração da história do sertanejo, trazendo uma carga emocional e nostálgica ao evento.

Prepare-se para uma noite histórica no Jaguariúna Rodeo Festival 2024. No dia 21 de setembro, a música sertaneja estará mais viva do que nunca, celebrando sua tradição e olhando para o futuro com performances que prometem ficar na memória de todos os presentes. Não perca essa oportunidade de viver a magia do rodeio e da música sertaneja no maior festival do gênero do Brasil.