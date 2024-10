HASTEAMENTO DA BANDEIRA E DESFILE ABREM COMEMORAÇÕES PELOS 255 ANOS DE MOGI MIRIM

Mogi Mirim vai abrir as comemorações pelos seus 255 anos de emancipação político-administrativa no dia 22 de outubro com dois eventos festivos pela manhã, no Centro da cidade. Às 8h30, haverá o hasteamento das bandeiras na Praça Rui Barbosa, com a participação de atiradores do Tiro de Guerra, Banda Lyra Mojimiriana e Coral Municipal.

Em seguida, às 9h00, tem início o tradicional desfile cívico-militar, que percorrerá a rua Chico Venâncio, a partir da praça Floriano Peixoto, passando pela praça Rui Barbosa. A dispersão será pela rua José Bonifácio e vias laterais.

Tiro de Guerra, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Guardas Civis Municipais de Itapira, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Serra Negra, Holambra, Santo Antônio de Posse, Conchal, Jaguariúna, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, participam da primeira parte do desfile. Na sequência, vêm Ordem Demolay, Associação Fonte Viva e a Fanfarra da 3ª Idade.

A Secretaria de Educação desfila em seguida, representada pelos alunos, professores e equipes diretivas dos Cempis (Centro Educacional Municipal da primeira Infância) e Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica). Mais uma vez, destaque para a apresentação da fanfarra da Emeb ‘Humberto Brasi’, além da passagem de um trenzinho com alunos e cinco ônibus do transporte escolar.

Também marcarão presença os integrantes do Clube dos Desbravadores e Aventureiros e a fanfarra do Educandário Nossa Senhora do Carmo. Depois, haverá a passagem de alunos, professores e dirigentes das 10 escolas estaduais instaladas em Mogi Mirim, incluindo a fanfarra da escola ‘São Judas Tadeu’.

A programação ainda prevê a apresentação ao público da Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, FAM – Fanfarra Amigos de Mogi Mirim, Secretarias de Assistência Social, e de Cultura e Turismo, agência Maricris com cinco misses no caminhão do bombeiro civil, ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente), Secretaria de Saúde, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos), e Secretarias de Serviços Municipais, Meio Ambiente e Agricultura. O desfile termina com o Clube do Fusca de Mogi Mirim.