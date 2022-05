Hebron é a nova patrocinadora do Santos FC

Santos, SP – Dando continuidade à aproximação da marca, aos profissionais da saúde, e ao público consumidor, em território nacional, a Hebron, indústria brasileira com 32 anos no setor farmacêutico nacional, firma contrato de patrocínio com o Santos FC, nesta quarta (11). A parceria faz parte da estratégia da empresa de ampliar o entendimento da marca Hebron e é válida por um ano.

A estreia será no jogo contra o Coritiba, válida pela Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (12), na Vila Belmiro. A marca da empresa estará estampada na omoplata (altura dos dois ombros) da camisa da equipe masculina principal. O acordo contou com a intermediação da BP Sports.

De acordo com Josimar Henrique Júnior, CEO e Presidente da Hebron, o contrato com o Peixe representa um momento sem precedentes, além de ser estratégico para a empresa.

“O Santos é querido por todos, com uma torcida vibrante e presente, e que tem valores e missões muito parecidos com as da Hebron. Uma equipe que possui bela história de títulos, como o tricampeonato da Libertadores da América e o Bicampeonato Mundial. Que forma e revela, no cenário Nacional e Internacional, jogadores de alto desempenho. Conhecemos a importância do futebol santista para o mundo. Afinal, o time já parou até uma guerra”, declara.

“Por outro lado, somos uma empresa já bastante difundida entre nossos parceiros comerciais, profissionais de saúde, da classe médica e farmacêutica, mas queremos ampliar essa visibilidade para o público consumidor em geral. Por isso, estamos felizes em unir a marca Hebron, que tem qualidade e inovação reconhecida em todos os produtos, ao time paulista, que produz e revela grandes talentos, através dos Meninos da Vila. Temos valores em comum, acreditamos no potencial do brasileiro, sendo essa parceria histórica motivo de orgulho para nós”, afirma Josimar Júnior.

“É com muito orgulho que anunciamos a Hebron, uma gigante do setor farmacêutico no Brasil. Temos certeza de que essa união será vitoriosa com duas marcas conhecidas mundialmente. Uma parceria para mostrar para que futebol e saúde caminham juntos na vida do torcedor”, afirmou o presidente do Santos FC, Andres Rueda.

Sobre a Hebron

A Hebron, uma indústria farmacêutica orgulhosamente brasileira, fundada há 32 anos, distribui seus produtos em todo território nacional, em alguns países da América Latina – como Peru e Venezuela – e possui uma filial nos Estados Unidos. A empresa pesquisa e fabrica medicamentos, cosméticos e suplementos alimentares, na linha humana e veterinária e todo o seu portfólio abrange mais de 50 itens. Ao todo, são mais de 60 mil profissionais de saúde visitados pelo seu time de representantes, mensalmente.

Sobre o Santos Futebol Clube

O Santos FC foi fundado no dia 14 de abril de 1912 e é um dos principais times da história mundial. Na chamada “Década de Ouro”, nos anos de 1960, o time de Pelé e Cia. conquistou o mundo exibindo um futebol digno de aplausos, com conquistas constantes, não só no futebol brasileiro como também no planeta.

O Santos FC é Octocampeão Brasileiro por suas conquistas nacionais nos anos de 1961 a 1965, 1968, 2002 e 2004. Nos Campeonatos Paulistas foram 22 conquistas, três Taças Libertadores da América conquistadas e dois Mundiais Interclubes.