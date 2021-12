HM reduz número de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19

A superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos reduziu de 17 para 12 o número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados para os pacientes com Covid-19. A diminuição ocorreu por conta da queda no número de internações na UTI. Atualmente, somente o HM tem leitos de UTI disponíveis para pessoas com coronavírus.

Neste mês, o número máximo de internação na UTI Covid-19 do Hospital Municipal foi de quatro pessoas nos dias 1º e 2 de dezembro. Até o momento, são quatro pessoas internadas por causa da doença, sendo três no setor de enfermaria e um na ala de UTI.

O superintendente do Hospital Municipal, Wagner Cezaroni, comentou que os números começaram a reduzir, principalmente os de casos de internações graves. Ele acredita que o cenário positivo se deve ao avanço da vacinação no município.

“Hoje, contamos com apenas um paciente na UTI de Covid-19 do Hospital Municipal. Assim, esperamos, em breve, comunicar a população guaçuana que não temos nenhum paciente nessa ala. Notícia essa aguardada há quase dois anos e que representará um momento de vitória sobre essa doença que causou tanta tristeza mundo afora”, disse.

O superintendente ressaltou que as pessoas devem continuar seguindo as medidas preventivas no combate ao coronavírus. “Aproveito a oportunidade para destacar que todos devem continuar utilizando máscaras, álcool em gel e sempre que possível manter o distanciamento social e, principalmente, completar o esquema vacinal”, concluiu

Com a redução, o Hospital Municipal passou a disponibilizar cinco leitos de UTI para atendimento de internação de outras enfermidades.

