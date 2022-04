Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson

De acordo com Organização Mundial da Saúde , o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete a população mundial: 1 caso a cada 500 pessoas. A doença foi descoberta por Dr. James Parkinson em 1817, sendo chamada de Paralisia agitante. Anos após a morte de James Parkinson, o neurologista Jean-Martin Charcot homenageou o médico, sugerindo o nome de Doença de Parkinson. A tulipa foi definida como símbolo da doença de Parkinson, porque um floricultor holandês, portador da doença, nomeou de Dr. James Parkinson uma nova variedade de tulipa vermelha. A doença pode causar diversos sintomas, os principais para definir o diagnóstico são: Lentidão;

Tremores;

Rigidez;

Alteração postural. Ainda sem cura, a doença pode ser tratada com a combinação de diferentes abordagens que incluem: medicamentos, cirurgia, terapias, atividade física, entre outros. No dia 11 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson e informar-se sobre essa e outras doenças comuns à sociedade pode ser fundamental para a busca de ajuda médica no tempo adequado e para a realização de um tratamento responsável.

O projeto social “Vibrar com Parkinson”, idealizado pela cientista e pesquisadora Dra. Danielle Lanzer, diagnosticada com Parkinson de Início Jovem, aos 36 anos de idade, teve seu início em julho de 2014. O início da campanha de divulgação da doença de Parkinson foi dado com o apoio da modelo e apresentadora Daniella Cicarelli, que vestiu a camiseta do Projeto e permitiu a divulgação em redes sociais. Quatro meses depois, o projeto recebeu o apoio do ator Raphael Montagner, que se tornou padrinho do Vibrar com Parkinson. No site do projeto (www.vibrarcomparkinson.com.br ) há informações sobre a doença.