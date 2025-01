HOJE TEM PESCA LIBERADA NO PARQUE DOS LAGOS

Hoje, segunda-feira dia 13 de janeiro, o Parque dos Lagos está com a pesca liberada até as 17h, permitindo que aposentados, pessoas com mais de 60 anos e aqueles com indicação médica aproveitem o espaço. A atividade é uma oportunidade para lazer, contato com a natureza e prática de pesca esportiva, em um ambiente tranquilo e reservado.

A pesca no Parque dos Lagos acontece regularmente às segundas-feiras, entre 7h e 17h. Durante este período, o local permanece fechado para o público em geral, garantindo um espaço exclusivo para os pescadores habilitados.

O Parque dos Lagos é conhecido pela sua beleza natural e por ser um ponto de encontro para atividades recreativas.

Foto: Thiago Carvalho