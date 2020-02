JH – Holambra abre calendário de Doação de Sangue com participação expressiva de moradores

A Prefeitura de Holambra realizou na manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro, em parceria com o Hemocentro de Campinas, a primeira etapa do ano da Campanha de Doação de Sangue.

A ação, promovida nas dependências do Salão da Terceira Idade, teve a participação de 77 candidatos e 60 bolsas coletadas – 17 delas, de doadores de primeira viagem.

O número de participantes representa quase 30% do valor total das doações de 2019, quando 210 bolsas foram coletadas nas quatro etapas do ano.

Carla Roberta da Costa, moradora do bairro Alegre, é doadora há mais de 20 anos e comenta que sua vontade de doar surgiu após a família se juntar para ajudar sua vó que, na época, necessitava de doação. “Comecei a doar sangue por ela e depois nunca mais parei. Precisamos ajudar o próximo pois amanhã podemos precisar também”, disse.

“É super importante contribuir com os bancos de sangue, principalmente nessa época de carnaval em que as pessoas viajam e tem tantos acidentes. Precisamos nos prevenir”, destacou Ricardo Ramazotti, morador do bairro Morada das Flores e doador há 6 anos.

Para o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, o ótimo resultado é reflexo da solidariedade dos holambrenses e do engajamento da população, que ajuda ativamente na divulgação das campanhas.

“Essa foi apenas a primeira etapa do ano. Acredito que vamos avançar expressivamente no número de doações em relação a outros anos”, disse. “A contribuição de cada pessoa é importante e faz a diferença”.