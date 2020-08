Holambra atinge o total de 232 casos confirmados de Covid-19

Com o objetivo de manter a população informada e evitar notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus (Covid-19), a Prefeitura divulga diariamente, os dados locais.

De acordo com o boletim atualizado nesta quinta-feira, dia 20 de agosto a cidade soma 232 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Desse total de casos positivos 214 já são considerados curados e foram registrados dois óbitos confirmados pela doença.

O boletim registrou ainda 54 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Não há registro de nenhum óbito suspeito e 622 casos foram descartados.

O boletim atualizou também o número de casos em cada bairro e no centro da cidade. Os locais com os maiores números de casos são os bairros Imigrantes com 35 casos, Palmeiras com 26 e Fundão com 25, além do Centro com 24 casos. Já os outros bairros apresentam os registros de menores números de casos. Os dois bairros com os menores números de casos são o Palm Park e Villa de Holamda com quatro casos cada.