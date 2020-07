Holambra avança para Fase Laranja, com menor restrição ao comércio

O comércio de bens e serviços voltou a funcionar em Holambra nesta segunda-feira, 27 de julho, a partir do avanço da cidade para a Fase 2 (Laranja) do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado para determinar critérios de retomada gradual das atividades econômicas no período de enfrentamento ao novo coronavírus.

Nesta fase, de controle, os estabelecimentos podem atuar regularmente com até 20% da capacidade por até 4 horas diárias. Além deste período, somente com portas fechadas, à base da entrega ou retirada. Segue proibida a abertura de bares e restaurantes para consumo local, salões de beleza e barbearias, academias de esportes em todas as modalidades e outras atividades que gerem aglomeração.

“Retornar a essa segunda fase mostra que demos um primeiro passo para sair da situação mais crítica. Mas ainda é preciso seguir um longo caminho para que tudo volte à normalidade”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “É, de qualquer forma, uma notícia importante, sobretudo para a retomada da atividade comercial. Sabemos o quanto as restrições da Fase 1 lamentavelmente foram duras para inúmeras famílias que dependem do comércio”.

Holambra tem hoje 130 casos confirmados do novo coronavírus e 74 suspeitos aguardando resultado de exames. “Apesar do avanço é importantíssimo que todos, sem exceção, mantenham os cuidados, como lavagem das mãos, só sair de casa se for realmente necessário, usar máscara e evitar aglomerações”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “A prevenção continua sendo nossa principal arma contra a Covid-19”.

No Plano São Paulo, as 17 regiões administrativas do estado foram classificadas em fases com diferentes modelos de restrição, que são divididas em cinco cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. A vermelha é a mais crítica, com severas medidas restritivas.

Os critérios de classificação das cidades por regiões e fases de cores levaram em conta a relação do número de leitos hospitalares, principalmente os de UTIs, com o número de pessoas infectadas pela Covid-19 (entenda abaixo). Para mais informações, sobretudo acerca da situação em Holambra, acesse www.holambra.sp.gov.br/coronavirus.

Como é determinado o avanço de fases?

O Estado usa cinco critérios da área de saúde para determinar em que fase cada município ou região está. Para avançar de etapa, é necessário que todos eles se enquadrem em padrões predeterminados:

– Taxas de ocupação de leitos UTI para pacientes com o novo coronavírus.

– Quantidade de leitos UTI exclusivos para Covid-19 por grupo de 100 mil habitantes.

– Número de novos casos confirmados nos últimos sete dias dividido pelo total de casos dos sete dias anteriores.

– Número de internações nos últimos sete dias dividido pelo total do número de casos dos sete dias anteriores.

– Número de óbitos nos últimos sete dias dividido pelo total do número de casos dos sete dias anteriores.