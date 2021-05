Holambra celebra Dia do Rei com enfeites laranjas e transmissão de apresentações culturais

O Dia do Rei, versão holambrense de uma das festividades populares mais tradicionais da Holanda, será celebrado este ano de maneira diferente. Em função da pandemia do novo coronavírus, o evento realizado anualmente na Praça do Moinho Povos Unidos ficará para 2022. Mas trechos breves das encantadoras e vibrantes apresentações artísticas e culturais que marcaram a festa nos últimos anos foram exibidas por meio da página da Prefeitura no Facebook, em www.facebook.com/prefeituradeholambra, nesta terça-feira, dia 27 de abril.

Além da transmissão, diversos pontos do município, como a Praça Bento Euzébio Tobias e os decks do Amor e do Lago do Holandês estão recebendo peças de decoração na cor laranja, que representa a família real holandesa e é um símbolo da festa.

A festividade faz parte do Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado de São Paulo desde 2017. Ela exalta e preserva os costumes trazidos à cidade há mais de 70 anos pelos primeiros imigrantes holandeses que aqui chegaram e tradicionalmente reúne milhares de holandeses, descendentes e brasileiros.

“O momento é de cuidar da saúde, mas não podemos deixar a tradição de lado. É uma data importante e que não pode passar em branco”, explicou o prefeito Fernando Capato. “Nossa ideia, com a exibição das apresentações, é que todos os holambrenses possam celebrar esta festa que resgata parte importante da nossa cultura e que também destaca a união dos povos brasileiro e holandês. Uma junção que faz de Holambra uma grande referência em qualidade de vida para todo o Brasil”.