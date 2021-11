Holambra comemora 30 anos de emacipação com chuva de pétalas e apresentações culturais

Holambra iniciou a celebração dos 30 anos de emancipação político-administrativa com um ato cívico, apresentações artísticas e uma emocionante chuva de pétalas em frente ao Paço Municipal. A cerimônia contou com a participação do prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança e sua esposa Ivone Esperança, do deputado estadual Barros Munhoz, do presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e de vereadores. Os Gaiteiros de Holambra e o compositor do hino da cidade, Reinaldo Januário Occhiuto Júnior, também marcaram presença na solenidade. Após o ato cívico, alunos da Escola Municipal Parque dos Ipês dramatizaram a história do município. A Fanfarra Amigos de Holambra e o Grupo de Dança Folclórica da cidade também se apresentaram. Uma emocionante chuva de pétalas encantou e emocionou o público. A Orquestra de Viola Caipira encerrou a celebração. “Holambra é uma cidade jovem com conquistas de gente grande. É um imenso orgulho estar prefeito desse município que é um dos mais concorridos destinos do Estado de São Paulo, que tem indicadores de qualidade de vida e serviços públicos que são exemplos para todo o país”, disse o prefeito Fernando Capato. “Essa comemoração é a primeira festividade pública desde o início da pandemia. Fizemos questão de fazer dela também um reencontro com a esperança, com a beleza das cores que fazem de nossa cidade um lugar único em todo o Brasil”. A programação de aniversário continou no sábado e domingo com atrações artisticas e culturais.