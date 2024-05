Holambra Conectada: espaços públicos da cidade passam a contar com internet gratuita

Espaços públicos de Holambra como a Rua Coberta, o Deck do Amor e a Praça dos Pioneiros passaram a contar este mês com o serviço gratuito de internet. Até agora, 7 áreas de grande circulação já têm a tecnologia à disposição (confira lista completa abaixo.)

De acordo com o diretor municipal de Comunicação e tecnologia da informação, Yuri Pinheiro, para o acessar o serviço pela primeira vez o morador ou turista será direcionado para o preenchimento de um rápido cadastro com informações como e-mail e telefone. “Para conectar, o usuário deve clicar na rede Wi-Fi Holambra Conectada e efetuar a autenticação por meio do navegador de internet instalado no celular, tablet ou notebook”, explicou. ” Com a velocidade disponibilizada, o usuário poderá se conectar a redes sociais, fazer pesquisas e baixar vídeos e músicas, por exemplo.” Ele explica ainda que o serviço será ampliado para outros pontos, incluindo salas de espera de prédios públicos.

“A internet hoje é uma ferramenta fundamental. Ela permite que as pessoas se comuniquem, acessem informações, estudem e trabalhem”, disse o prefeito Fernando Capato. “No entanto, por falta de recursos financeiros ou por falta de infraestrutura adequada ainda nem todos têm acesso à tecnologia. Daí a importância de disponibilizarmos o serviço gratuitamente em locais públicos, para garantir conectividade para todos, promovendo a inclusão digital dos holambrenses.”

Confira a lista dos pontos que contam com internet gratuita:

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Deck Amor

Praça Coqueiros

Praça Bento Euzébio Tobias ( Em frente ao Paço Municipal)

Praça Wim Welle (Praça do Moinho)

Praça dos Imigrantes

Praça dos Pioneiros

Policlínica Municipal