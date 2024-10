Holambra dobra oferta de exames de mamografia durante o Outubro Rosa

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza este mês as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama e de alerta a respeito da importância de exames preventivos para o diagnóstico precoce da doença.

Durante o período, o número de mamografias disponíveis por meio do sistema público será ampliado, passando de 50 para 100 procedimentos. De acordo com o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias, todas as holambrenses entre 40 e 69 anos que não fizeram o exame nos últimos 12 meses devem ir, com Cartão Cidadão e documento oficial com foto, até a Unidade Básica mais próxima de casa. “Nossa equipe irá acolher estas mulheres e, a partir daí, dar encaminhamento para que o procedimento seja agendado”, garantiu.

Exames de papanicolau

No dia 19, o Departamento Municipal de Saúde irá realizar uma ação especial nas unidades do Imigrantes e do Santa Margarida. Serão disponibilizados exames de papanicolau – para prevenção de câncer de colo de útero. Para isso, é necessário que holambrenses entre 20 e 64 anos que não fizeram o exame nos últimos 24 meses se dirijam, antecipadamente, com Cartão Cidadão e documento oficial com foto até a Unidade Básica mais próxima de sua casa para o agendamento do horário. Serão oferecidos nesta data escova de cabelo e maquiagem para as mulheres atendidas. Também haverá sorteio de brindes.