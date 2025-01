Holambra é eleita a cidade do interior mais bonita de São Paulo

Holambra foi eleita a cidade do interior mais bonita do estado de São Paulo, conforme divulgado pelo jornal Gazeta de São Paulo. Nesta semana, o jornal divulgou o resultado da pesquisa, reforçando a fama do município, conhecido como a “Cidade das Flores”, por sua beleza arquitetônica, ruas floridas e forte influência da cultura holandesa.

No início do ano passado, uma pesquisa do site Quinto Andar incluiu Holambra entre as dez cidades mais bonitas do Brasil. A lista conta com outros destinos de destaque, como Rio de Janeiro, Diamantina (MG), Rio de Contas (BA) e Alcântara (MA), colocando Holambra em um seleto grupo de locais reconhecidos pela sua exuberância.

Holambra atrai milhares de visitantes anualmente, especialmente durante a Expoflora, maior evento de flores e paisagismo da América Latina.

A influência da imigração holandesa também é um dos grandes atrativos do município. A arquitetura típica, os moinhos de vento e a gastronomia influenciada pelo país europeu encantam moradores e turistas.

Com jardins bem cuidados, uma forte tradição na floricultura e uma estrutura turística em crescimento, Holambra segue como um dos principais destinos do interior paulista, combinando charme, história e desenvolvimento econômico.

Fonte: gazetasp.com.br