“Holambra é + Emprego” fecha 2023 com 160 vagas preenchidas

160 pessoas conquistaram um novo emprego em 2023 por meio da plataforma “Holambra é + Emprego”, desenvolvida pela Prefeitura. A ferramenta, criada em novembro de 2022, oferece ao comércio e às empresas, por meio de um sistema eletrônico acessível pela internet, uma área dedicada à apresentação de vagas, com todas as informações necessárias para o seu preenchimento. De outro lado, dá à mão de obra local a chance de inscrever seus dados pessoais e manifestar interesse no trabalho.

Janaina Nogueira Nascimento levou menos de uma semana entre o cadastro e a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. “Cinco dias depois de disponibilizar meu currículo fiz a entrevista e comecei a atuar como assistente administrativa”, contou. “Gostei muito da plataforma, pois é uma forma mais fácil para que as empresas acessem os currículos. Passa muita credibilidade vindo de um lugar vinculado à Prefeitura, tanto para o empregador quanto para o empregado”.

A analista de recrutamento e seleção da Meraki Gestão de Pessoas, uma das 51 empresas cadastradas no sistema, Natália Fernanda dos Santos Ferro, avalia como positiva a iniciativa. “Disponibilizamos no ano passado 15 vagas na plataforma”, contou. “Acho importante este tipo de ação, pois nos auxilia na captação de candidatos. Nossa experiência tem sido muito produtiva”.

“Essa é uma iniciativa de extrema importância para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento local”, avalia o prefeito da cidade, Fernando Capato. “A ideia é aproximar quem busca um emprego daqueles que estão com vagas disponíveis”.

A plataforma pode ser acessada por meio eletrônico em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços – ou a partir de acesso direto em http://pat.holambra.sp.gov.br. O diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Eid Pavão, explica que, quem preferir, pode buscar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Espaço Cidadão, ao lado da Prefeitura.

Currículo pronto

Além da possibilidade de candidatura a vagas de trabalho disponibilizadas pelas empresas na plataforma, o “Holambra é + Emprego” permite ao usuário, após preenchimento dos dados pessoais, profissionais e de formação, imprimir o currículo pronto, já formato no padrão tradicional, para entrega presencial em lojas e empresas.