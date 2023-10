Holambra inicia comemoração dos 32 anos com apresentações artísticas e culturais e emocionante chuva de pétalas

Apresentações artísticas e culturais, além de uma emocionante chuva de pétalas, marcaram na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro, a celebração de 32 anos de emancipação político-administrativa de Holambra. A festa, realizada na Rua da Amizade (Rua Coberta), contou com a participação do prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança, do deputado estadual Lucas Bove e de vereadores.

Os Gaiteiros de Holambra; o Grupo Reviver, da Terceira Idade; a Fanfarra Amigos de Holambra; e o Grupo de Dança Folclórica também marcaram presença no evento. Alunos da Escola Municipal Jardim Flamboyant cantaram e dançaram. O prefeito da cidade foi presenteado com um desenho feito por um estudante da unidade e com uma peça confeccionada por integrantes do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, durante as aulas de Artes.

Uma emocionante chuva de pétalas encantou o público. A Orquestra de Viola Caipira encerrou a celebração com canções regionais para embalar a distribuição do bolo de aniversário.

“É um dia para comemorarmos juntos as nossas conquistas”, disse o prefeito Fernando Capato. “Seguiremos firmes em busca de ainda mais desenvolvimento e prosperidade para nossa cidade, que já é exemplo em serviços públicos e qualidade de vida para todo o país”.

As comemorações de aniversário de 32 anos da cidade seguem até domingo. Ainda nesta sexta-feira, às 17h30, o Estádio Municipal recebe um imperdível Jogo das Estrelas, amistoso com a participação de craques que fizeram história em clubes brasileiros e do exterior, como Careca, Müller, Zenon, Macedo e Fumagalli. A partir das 19h, a celebração volta para a Rua Coberta com o “Holambra em Louvor”, que contará com orações de pastores da cidade e shows das bandas Plenitude e Chamados.

No sábado, dia 28, o palco da Rua Coberta dará lugar ao modão e ao sertanejo universitário. Estão previstas apresentações da Orquestra de Viola Caipira de Holambra e das duplas Jean e André e João Villa e Rafael. Bruno Valente e banda também marcarão presença com o melhor do country rock.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a circulação com garrafas de vidro de destilados será proibida. Para fechar a programação, no domingo, dia 29, uma pescaria promete agitar a Nossa Prainha a partir das 7h. Para garantir a diversão, será lançada no local cerca de 1 tonelada de tilápias e pacus. Às 9h, também na Rua Coberta, enquanto acontece a pescaria, a cidade recebe o Festival de Orquestras de Viola Caipira do Circuito das Águas Paulista.

Confira a programação gratuita de aniversário:

27 de outubro, às 17h

Holambra de Olho no Lance: Jogo das Estrelas

Local: Estádio Municipal Zeno Capato

Entrada Gratuita

27 de outubro, às 19h

Holambra em Louvor

Momentos de Oração

Banda Plenitude

Banda Chamados

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada Gratuita

28 de outubro, às 20h

Shows para celebrar o aniversário da cidade

20h – Orquestra de Viola Caipira de Holambra

20h30- Jean e André

22h30 – Bruno Valente

00h30- João Villa e Rafael

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada Gratuita

29 de outubro, às 7h

Pesca Livre

Local: Nossa Prainha

Entrada Gratuita

29 de outubro, às 9h

Festival de Orquestras de Viola Caipira do Circuito das Águas Paulista

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada Gratuita