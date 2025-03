Holambra inicia processo de escolha para novos Conselheiros Tutelares e suplentes

A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira, dia 10 de março, edital de processo suplementar de escolha de 2 conselheiros tutelares e 5 suplentes para atuação no município. Os interessados devem fazer a inscrição, gratuita, entre os dias 11 e 31 de março por meio do portal da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços, em “Eleições do Conselho Tutelar”, ou presencialmente, no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que fica na Rua Solidagos 99, no bairro Morada das Flores, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

De acordo com o documento, estão entre as exigências ter idade superior a 21 anos na data de inscrição, residir em Holambra há mais de 2 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O salário é de 2.290,52. A carga horária é de 44 horas semanais e plantões à distância noturnos e aos finais de semana, feriados e pontos facultativos. Depois de passarem por testes de informática e sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de avaliação psicológica, os candidatos aprovados participarão de eleição com voto popular, prevista para ocorrer em junho.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, a atividade se faz necessária uma vez que foram esgotadas as convocações dos conselheiros eleitos para atuação no município que tomaram posse em janeiro de 2024. Ela enfatiza que o mandato dos escolhidos neste processo suplementar, aberto em 10 de março, se encerrará em 2028.

A relação completa de documentos necessários para a inscrição e todas as informações sobre o processo constam no edital, disponível a todos os interessados, na edição de 10 de março, publicada no Diário Oficial do Município, disponível em www.holambra.sp.gov.br.