Holambra Noivas e Festas inova para 2020 e promove a edição Casa & Decoração em abril

Evento em formato de feira acontece nos dias 25 e 26, sábado e domingo, no Parque da Expoflora, na Capital das Flores; as inscrições para a visitação gratuita já estão abertas e podem ser feitas até o dia 24 de abril

Holambra Noivas e Festas inova para 2020 e amplia o leque de oportunidades para quem planeja um casamento perfeito. A edição Casa & Decoração vai permitir aos casais conhecerem não só as mais recentes tendências do mercado para cerimônias e festas, mas também toda a linha de itens exclusivos para decoração ou até mesmo construção do lar. Afinal, “quem casa, quer casa”.

O evento, considerado referência no Estado de São Paulo, acontece nos dias 25 e 26 de abril, sábado e domingo, no Pavilhão da Expoflora, das 10h às 18h. A entrada é gratuita mediante inscrição antecipada pelo site www.sympla.com.br.

A confirmação da presença pode ser feita até o dia 24 de abril. Nos dias da feira haverá cobrança de ingresso, que poderá ser comprado nas bilheterias do espaço. O estacionamento é gratuito.

Os interessados em visitar ou expor na 2ª Holambra Noivas e Festas podem obter mais informações pelas páginas oficiais do evento nas redes sociais: holambranoivasefestas, no Facebook, ou @holambranoivasefestas, no Instagram. O telefone de contato é (19) 9980-1223.

Holambra, reconhecida nacionalmente como a “Capital das Flores”, se transformou ao longo dos anos no destino perfeito para casais que buscam um diferencial para o dia mais importante da vida.

Motivada por este cenário foi criada em 2019 a Holambra Noivas e Festas, com o objetivo de oferecer uma chance atraente de bons negócios.

Já na primeira edição a feira atraiu três mil pessoas de 101 cidades em dois dias de exposição. Os expressivos números comprovam o sucesso que, inclusive, premiou os organizadores com o Troféu do Ano na categoria eventos, concurso realizado pela Revista NCCCJ, uma das mais conceituadas da região.

Holambra Noivas e Festas é montado em um amplo e decorado espaço e conta com a participação dos mais renomados e experientes expositores de várias partes do Estado.

Os visitantes que percorrerem os estandes vão encontrar uma infinita gama de produtos, lançamentos do mercado, itens exclusivos e todos os tipos de serviços, considerados essenciais para que o casamento aconteça exatamente como o planejado e com sucesso absoluto.

Noivos, padrinhos, familiares e público em geral têm ainda a chance de conversar com expositores, tirar dúvidas, pedir dicas à especialistas, fazer orçamentos e optar pelo melhor preço na hora de fechar o contrato.

Todo o dinamismo e atendimento exclusivo faz da feira um evento de conceito inovador e de sucesso.

Para incrementar e garantir que o trabalho seja completo, em 2020 o Holambra Noivas e Festas conta com espaço especial repletos de projetos e itens, que vão atender a todos os desejos de decoração e até construção da nova casa.

O evento ainda oferece a chance para que casais agendem uma visita aos campos fotográficos de Holambra. São cartões-postais que fazem da cidade fundada por imigrantes holandeses um dos principais polos turísticos do interior do Estado de São Paulo e que atendem todas as expectativas para que álbuns e filmagens sejam eternizados com muito carinho.

Serviço