Holambra promove oficina gratuita de culinária voltada ao público infantil

O Fundo Social de Solidariedade e o Departamento Municipal de Promoção Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), abrem na próxima terça-feira, dia 12 de setembro, inscrições para oficina gratuita de culinária voltada ao público infantil. A iniciativa celebra a chegada do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, a atividade, com a confeiteira Gislaine Rodrigues, popular nas redes sociais por atender personalidades como Ana Hickmann e Chitãozinho, da dupla com Xororó, será realizada no Salão da Terceira Idade em 2 turmas, sempre às 16h30. No dia 9, é a vez dos pequenos entre 5 e 8 anos. Em 11 de setembro, dos holambrenses entre 9 e 12 anos.

Para participar é necessário que os pais ou responsáveis procurem o Centro de Referência da Assistência Social, que fica na Rua Solidagos, número 99, no Morada das Flores, das 8h às 11h ou das 13h às 16h e apresentem o Cartão Cidadão. As vagas são limitadas.

“A oficina tem a finalidade de proporcionar o primeiro contato das crianças com a gastronomia, por meio de técnicas de preparo e manuseio de alimentos de maneira divertida e simples”, explicou a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato. ” Elas terão a oportunidade de experimentar novos sabores, estimular a criatividade e aprender a importância de hábitos alimentares saudáveis”, falou.