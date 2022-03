Holambra prorroga vencimento de cota única de tributos municipais

A Prefeitura de Holambra prorrogou nesta quinta-feira, dia 17 de março, o prazo de vencimento da cota única do IPTU, da Coleta de Lixo Rural, do ISS Fixo, do Alvará e da taxa de Vigilância Sanitária. Sendo assim, o pagamento dos tributos poderá ser feito à vista até o dia 31 de março. A medida foi tomada em função de atraso na entrega dos carnês em algumas localidades.

Para obter os benefícios do pagamento à vista, os contribuintes devem entrar com requerimento no Setor de Lançadoria da Prefeitura, localizado no Paço Municipal, e solicitar a cota única, no caso do IPTU, com desconto de 10%.

”A versão digital do tributo está disponível na internet desde o início de fevereiro, mas entendemos que muitas pessoas podem ter dificuldades de acesso e, diante do atraso, consideramos que a extensão do prazo para quem deseja realizar o pagamento à vista para obtenção do desconto seja adequada”, explicou o economista e diretor de Finanças, Rodolfo Silva Pinto. Ele explica ainda que o vencimento para quem optou pelo parcelamento não sofreu alteração.

O telefone para mais informações é o (19) 3802-8000, ramais 242 e 244.