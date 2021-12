Holambra protocola projeto básico de duplicação da Rodovia SP-107

Plano prevê obras em 6,5 quilômetros de via em trecho que liga Holambra ao trevo da Rodovia SP-340, de acesso a Jaguariúna, Santo Antonio de Posse e Mogi Mirim

O prefeito de Holambra, Fernando Capato (PSD), protocolou nesta terça-feira (21), o projeto básico de duplicação de trecho da Rodovia SP-107 junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER-SP. A ação é parte do compromisso firmado pelo município junto ao Governo do Estado, que anunciou no início do mês o investimento durante visita do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) à Cidade das Flores. O plano prevê obras em 6,5 quilômetros de via em trecho que liga Holambra ao trevo da Rodovia SP-340, de acesso a Jaguariúna, Santo Antonio de Posse e Mogi Mirim. Segundo Garcia, a contratação acontece até o final de fevereiro de 2022.

Capato foi à sede do DER, na capital paulista, acompanhado do vice-prefeito Miguel Esperança (PSDB) e do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB). A entrega cumpre papel atribuído ao município de formulação da proposta para que o Estado possa promover o processo de licitação.

“A duplicação desse trecho é um pleito antigo de Holambra e região. Uma melhoria que irá beneficiar dezenas de milhares de pessoas todos os dias”, destacou o prefeito. “Estamos muito otimistas com o anúncio feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB). É um investimento significativo em segurança e conforto para quem transita por esse trecho”.

Munhoz destacou que é motivo de alegria e orgulho contribuir para que esse mais esse sonho de Holambra se torne realidade.

Além de protocolar o projeto de duplicação, Capato e Esperança aproveitaram a viagem a São Paulo para outros importantes anúncios: o primeiro deles, a assinatura de convênio que destinará à cidade nova viatura zero quilômetro para patrulhamento rural. O segundo, a renovação de parceria para execução do projeto Cozinhalimento, de capacitação profissional gratuita, pelo Fundo Social do município, presidido voluntariamente pela primeira-dama Yvonne Schouten Capato.