Holambra realiza ação de desinfecção em bairros nesta sexta-feira

Com a reclassificação dos municípios que integram a regional de saúde de Campinas pelo Governo do Estado para alerta máximo para contágio do novo coronavírus, a Prefeitura e o grupo de voluntários intensificaram essa semana a desinfecção de ruas, calçadas e de espaços públicos e de convívio da cidade. O trabalho ocorreu nesta quinta-feira, dia 9 de julho, nos bairros Morada das Flores, Groot, Jardim das Tulipas, Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês e Jardim Holanda. Nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 19h, será a vez do Imigrantes e do Centro.

A pulverização é feita com solução química à base de amônia quaternária. A intenção é reduzir o tanto quanto possível o risco de contágio por contato com superfície contaminada. A orientação é que, durante os trabalhos, os moradores fiquem dentro de casa, guardem veículos na garagem, recolham animais de estimação e não deixem roupas no varal.

A ação, que começou a ser realizada no mês de março, será feita por servidores com apoio de empresários e comerciantes, além de bombeiros civis e cidadãos voluntários do município. Já passaram pela limpeza reforçada postos de atendimento da saúde, academias ao ar livre, pontos turísticos, igrejas, prédios públicos, pontos comerciais, praças e equipamentos públicos como bancos e corrimãos.

“Precisamos fechar ainda mais o cerco contra o novo coronavírus para que possamos retomar em nossa região uma situação de maior normalidade”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Este trabalho é mais uma arma de nosso município para combater o vírus, mas é fundamental que todos redobrem os cuidados com a higiene e que, os que puderem, fiquem em casa. Se for necessário sair, usem máscara. Somente com a colaboração de todos vamos avançar na escala do Plano São Paulo, retomando a flexibilização”.