Holambra realiza Dia D de Multivacinação e Imunização contra a Pólio neste sábado

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza neste sábado, 8 de junho, o Dia D para atualização da situação vacinal de moradores menores de 5 anos. Para além disso, promove a imunização de crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. As doses estarão disponíveis nas Unidades de Saúde Santa Margarida e Imigrantes, das 8h às 15h. É importante levar a caderneta de vacinação e indicar o número do Cartão SUS.

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode causar paralisia e até mesmo a morte. De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Wilma Gomes, o Brasil está livre da pólio desde 1990 e a vacinação é a única forma de prevenção.

“O Dia D, realizado em um sábado, facilita para quem não tem condições de receber a dose durante a semana”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “É fundamental que mães e pais levem os filhos para se vacinar”