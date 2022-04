Holambra realiza Feira de Troca de Livros a partir da próxima segunda-feira

Para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia Internacional do Livro e dos Direitos do Autor, celebrados em 18 e 23 de abril, respectivamente, o Departamento Municipal de Turismo e Cultura de Holambra realiza entre os dias 11 e 29 deste mês mais uma edição da Feira de Troca de Livros na Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes. A ação tem como finalidades enriquecer o acervo, incentivar a leitura e o compartilhamento de obras literárias.

De acordo com a diretora da pasta, Alessandra Caratti, estarão disponíveis para troca mais de 150 publicações de diversos gêneros, recebidos por meio de doação e que contam com mais de um exemplar disponível. Para participar, os moradores devem separar livros que estejam em bom estado de conservação (confira abaixo as regras para as trocas).

A Biblioteca Municipal fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Regras para participar:

– Serão aceitos somente livros em bom estado de conservação.

– Serão aceitos livros de literatura adulta, juvenil ou infantil, nos mais diversos gêneros como romance, aventura, suspense, ficção, biografia e desenvolvimento pessoal.

– Não serão aceitos livros didáticos, dicionários, enciclopédias, religiosos e de áreas específicas, como por exemplo Direito, Artes e Administração.

– Não serão aceitos livretos infantis (livrinhos com poucas páginas).

– Não serão aceitos livros em outros idiomas.

– Gibis serão trocados por gibis ou na proporção de 2 para cada livro.