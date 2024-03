Holambra realiza mutirão de combate à Dengue no Groot e Jardim das Tulipas neste sábado

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar neste sábado, dia 16 de março, mais um trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação ocorrerá entre 8h e 12h e faz parte dos mutirões realizados todos os sábados na cidade desde o dia 20 de janeiro. A atividade também reforça o Mutirão Regional contra a dengue na Região Metropolitana de Campinas.

A iniciativa, que conta com agentes que fazem visitas nas residências, será, desta vez, no Jardim das Tulipas e no Groot. O trabalho consiste na retirada de possíveis criadouros, orientações ao morador e entrega de material informativo.

*Ações contra a dengue *

Holambra iniciou no dia 27 de fevereiro a nebulização veicular contra o mosquito. A atividade, popularmente conhecida como fumacê, ocorre, no total, em 5 etapas de trabalho, abrange todos os bairros da cidade e segue até 16 de março. Além disso, o município tem atuado com atividades preventivas e de conscientização que ocorrem rotineiramente, como visitas nas residências para monitoramento, coleta e reconhecimento de larvas. Também com ações em unidades escolares e entrega de material informativo. Os agentes de saúde realizam ainda ações direcionadas em áreas onde são registrados casos da doença.

No dia 7 de março a Prefeitura ampliou o horário de funcionamento dos PSFs para atender moradores com sintomas leves de Dengue. As unidades do Imigrantes e do Santa Margarida passaram a funcionar entre 17h e 19h, de segunda a sexta, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h, para receber exclusivamente estes pacientes. Todas as unidades, durante o horário regular de funcionamento, seguem atendendo simultaneamente agendamentos de rotina e da doença. Em caso de sintomas graves a recomendação é procurar imediatamente a Policlínica Municipal.

No site do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, está disponível para impressão um panfleto com ações que devem ser realizadas semanalmente. Além disso, é possível que a população contribua denunciando possíveis criadouros por meio da Ouvidoria ou pelo telefone da Vigilância Ambiental, que é o (19) 3802-7978.

Balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento Municipal de Saúde revela que Holambra confirmou este ano 179 casos de dengue.

Como combater o mosquito:

– Vedar caixas d´água

-Não manter água parada em calhas ou outros recipientes

– Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas

– Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas

– Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo menos uma vez por semana

Sintomas da dengue:

– Febre alta

– Dor de cabeça

– Dor atrás dos olhos

– Dor nos ossos e articulações

– Manchas vermelhas no corpo