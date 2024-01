Holambra recebe em fevereiro carreta e palestras do Circuito Agro do Banco do Brasil

Holambra irá receber nos dias 5 e 6 de fevereiro, no estacionamento do Moinho Povos Unidos, a carreta do Circuito Agro do Banco do Brasil. A iniciativa é voltada para produtores rurais e empreendedores do agronegócio da cidade e conta com diversas palestras e apresentações de profissionais ligados ao setor. Entre as presenças confirmadas está a do ex-ministro da Agricultura e professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. Todas as atividades são gratuitas.

“A presença da carreta em nosso município será um marco na história do Banco do Brasil em Holambra e na carreira de todos os funcionários envolvidos”, ressaltou o gerente de relacionamento agro da instituição. Ele explica que não é necessário realizar inscrição previamente. Os interessados devem ir até o local no dia e horário da palestra ou apresentação de que desejam participar.

De acordo com o prefeito de Holambra, Fernando Capato, a atividade agregará muito conhecimento aos produtores e empresários do agro do município. “Os profissionais envolvidos são extremamente qualificados. Recebemos esta atividade em nossa cidade com muito entusiasmo por acreditar que ela contribuirá para o desenvolvimento do setor”, disse. “É de fundamental importância oferecer ferramentas para que os empreendedores e produtores possam se manter atualizados e prosperar, gerando riqueza e movimentando a economia local”.

Confira a programação do Circuito Agro do Banco do Brasil:

Segunda-feira, 5 de fevereiro

– 9h: Coffee Break

– 9h30: Abertura com autoridades locais e representantes do Banco do Brasil

– 10h: “O assessoramento técnico do agro no Banco do Brasil”, com Rodrigo Rodrigues, assessor técnico da Dirag

– 11h: “Mitigadores de Risco”, com Leslie Francine Ferreira, consultora do BB Seguridade

– 14h: “Mulheres no Topo: Vieses Inconscientes”, com Juliana Esteves, gerente de mercado PJ da Superintendência Estadual do Banco do Brasil

– 15h30: Assinaturas de contratos

– 16h: “Cenário econômico: um olhar para Holambra”, com Júlio Lopes, economista da Tesouraria Global do Banco do Brasil

– 17h30: Encerramento

Terça-feira, 6 de fevereiro

– 9h: Coffee Break

– 9h30: “Reforma Tributária e agronegócio”, com Dra. Lilian Toso, advogada da Cooperativa Agropecuária Holambra e do Instituto Brasileiro de Floricultura

– 10h: “Panorama Global do agronegócio”, com Roberto Rodrigues, ex- Ministro da Agricultura e consultor especial da Fundação Getúlio Vargas