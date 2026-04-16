HOLAMBRA RECEBE EVENTO ESPECIAL DO ABRIL AZUL COM FOCO NA INCLUSÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO

A Câmara Municipal de Holambra será palco, nesta quinta-feira (17), de um evento especial em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa é promovida pelo mandato do vereador Fabiano Soares e acontece das 19h30 às 21h.

Com o tema “Todos merecem ser ouvidos e acolhidos”, o encontro reunirá especialistas e lideranças que atuam diretamente na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Entre os convidados confirmados estão Jorginho Mota, reconhecido como o primeiro parlamentar autista do Brasil, e a advogada Mayara Maia, especialista em direitos da pessoa com deficiência.

O evento tem como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade, promover a conscientização e fortalecer políticas públicas voltadas à inclusão, com destaque para o acolhimento das famílias e o respeito às particularidades das pessoas com autismo.

Durante a programação, também será realizado o Prêmio Juntos pela Inclusão Regional, uma homenagem a instituições que desenvolvem um trabalho relevante na promoção da inclusão de pessoas com autismo e deficiência em Holambra e região. Serão reconhecidas entidades como a NAOTT, NACATEA, APAE de Jaguariúna, Associação Inclusiva de Amparo e o MOAB Brasil.

A expectativa é reunir autoridades, profissionais da área, familiares e toda a comunidade interessada em construir uma sociedade mais inclusiva, consciente e acolhedora.

O evento é aberto ao público e será realizado na Câmara Municipal de Holambra, localizada na Rua Dr. Jorge Latour, 152, no Centro.