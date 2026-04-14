XXI JOMI de Mogi Guaçu acontece entre os dias 24 de abril e 7 de maio

O XXI Jogos da Melhor Idade (JOMI) de Mogi Guaçu começa no dia 24 de abril e segue até o dia 7 de maio. A cerimônia de abertura será realizada às 17h30, no Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Na sequência, ocorre a primeira disputa da competição: o voleibol feminino. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Ao todo, 350 atletas participarão do evento, representando seis equipes: Cerâmica Clube; Qualidade de Vida – Barufi; Qualidade de Vida – Depieri; E.C. São José; Martinho Prado; e Flores da Ginástica. Os Jogos da Melhor Idade têm como objetivo incentivar a prática esportiva como ferramenta de promoção da saúde e do bem-estar, além de fortalecer a autoestima e o convívio social da população idosa do município.

“Os JOMI são uma oportunidade de aproximar a atividade física dos idosos. Sabemos o quanto o esporte é importante para esse público, que tanto nos inspira a dar sempre o nosso melhor”, destacou o coordenador do evento, Antônio Donizeti Barbieri dos Santos, o Kalango.

Nesta edição, o JOMI contará com 12 modalidades: atletismo (masculino e feminino), basquete 3×3 (masculino), buraco (masculino e feminino), coreografia e dança de salão, damas (masculino e feminino), dominó (masculino e feminino), malha de terra (masculino), tênis (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), truco (masculino e feminino), voleibol (masculino e feminino) e xadrez (masculino e feminino).

Além disso, as apresentações de coreografia e dança de salão acontecerão no dia 7 de maio, a partir das 18h, no salão social do Cerâmica Clube, no Centro. Na sequência, vai ocorrer o encerramento da competição.

Agenda das competições

Sexta-feira, 24 de abril

17h30 – Cerimônia de abertura e voleibol feminino

Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova

Sábado, 25 de abril

08h30 – Buraco e truco (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

13h – Malha de terra (masculino)

Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, na Vila Paraíso

Domingo, 26 de abril

08h30 – Dominó (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Terça-feira, 28 de abril

17h – Tênis (masculino/feminino)

Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista

17h – Atletismo (masculino/feminino)

Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova

Quarta-feira, 29 de abril

17h – Tênis de mesa (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Quinta-feira, 30 de abril

18h30 – Basquete 3×3 (masculino)

Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Imóvel Pedregulhal

19h15 – Damas (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Terça-feira, 5 de maio

09h – Voleibol masculino

Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova

18h – Xadrez (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Quinta-feira, 7 de maio

18h – Coreografia, dança de salão e encerramento

Salão Social do Cerâmica Clube, no Centro