Sebrae apresenta relatório de 2025 e projeta ações para 2026 em Santo Antônio de Posse

Na segunda-feira, 6 de abril, o Sebrae realizou reunião com representantes das Secretarias de Educação, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio de Posse, com a participação do prefeito Ricardo Cortez, para a apresentação do relatório de atividades de 2025 e o alinhamento das propostas para 2026.

Em 2025, o Sebrae no município registrou 1.233 atendimentos locais, alcançando 21% das micro e pequenas empresas da cidade. As empresas atendidas apresentaram um aumento médio de 14% no faturamento, e 696 alunos participaram do Programa Educação Empreendedora, reforçando o compromisso com a formação e capacitação de novos empreendedores.

O Sebrae de Santo Antônio de Posse também recebeu recentemente o Selo de Referência em Atendimento e concorre à categoria Diamante em nível nacional, reconhecimento da qualidade dos serviços prestados.

A Administração Municipal agradece a parceria e dedicação das equipes envolvidas, fundamentais para o fortalecimento do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico local.