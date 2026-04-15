PREFEITURA DE JAGUARIÚNA AMPLIA SERVIÇOS E PASSA A REALIZAR TESTE DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a aplicação do exame PPD (teste tuberculínico), utilizado na detecção de infecção por tuberculose, passa a ser realizada no próprio município a partir desta semana.

Anteriormente, os pacientes precisavam se deslocar até a cidade de Amparo para realizar o exame. Com a mudança, a Administração Municipal garante mais comodidade, agilidade e acessibilidade no atendimento, evitando deslocamentos e facilitando o acompanhamento dos casos.

O exame será realizado no SAE (Serviço de Atendimento Especializado), mediante apresentação de pedido médico e agendamento prévio, que deve ser feito pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O teste PPD é indicado para diversas situações, como investigação de infecção latente por tuberculose, avaliação de contatos de casos confirmados, profissionais de saúde, pessoas vivendo com HIV ou outras condições de imunossupressão, além de pacientes que irão iniciar tratamentos com medicamentos imunossupressores, como os biológicos. Também pode ser solicitado para avaliação de crianças e outros grupos de risco, conforme orientação médica.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em ampliar o acesso aos serviços de Saúde, promovendo mais eficiência, qualidade no atendimento e cuidado integral à população.

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