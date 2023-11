Holambra Recebe o Encontro Regional do Circuito das Águas Paulista: Destaque para o Desenvolvimento Regional e o Papel Protagonista da Cidade

Na última terça, 28 de novembro, a cidade de Holambra foi palco do Encontro Regional do Circuito das Águas Paulista. Uma iniciativa conjunta do Sebrae-SP, do Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulistas e da Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista, o evento reuniu representantes do setor turístico e autoridades locais em uma manhã enriquecedora de discussão e troca de experiências.

A programação do encontro foi diversificada e abrangente, destacando a importância do turismo para o desenvolvimento regional. Painéis e palestras foram conduzidos por especialistas do setor, fornecendo insights valiosos sobre estratégias de promoção, gestão e inovação no turismo.

Dentre os participantes, estiveram presentes representantes do Circuito das Águas Paulista, da Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de São Paulo, da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado e da Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico de São Paulo. Essa presença envolveu uma abordagem holística das questões que permeiam o turismo na região.

O destaque do evento foi, sem dúvida, o papel protagonista de Holambra no cenário turístico. A cidade, conhecida pela sua atmosfera europeia e pelos imponentes campos de flores, demonstra ser um exemplo inspirador de como o turismo pode contribuir para o desenvolvimento local.

A realização do Encontro Regional do Circuito das Águas Paulista em Holambra reforça o compromisso das entidades envolvidas com o fortalecimento do turismo como vetor de crescimento econômico e cultural. Além disso, evidencia a necessidade de parcerias e colaborações entre os municípios para potencializar os atrativos turísticos da região.