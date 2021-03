Holambra retoma a aplicação da segunda dose e amplia imunização de idosos nesta semana

A Prefeitura de Holambra recebeu nesta segunda-feira, dia 1° de março, novo lote da vacina contra a COVID-19 e irá retomar amanhã a imunização de trabalhadores da área da saúde e idosos em instituições de longa permanência que garantiram a primeira dose entre os dias 3 e 8 de fevereiro. Na quarta-feira é a vez dos moradores a partir dos 82 anos receberem pela primeira vez o imunizante. A aplicação será realizada na Unidade Básica Santa Margarida, no bairro Jardim das Tulipas, das 8h às 16h. É necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e Cartão Cidadão. No caso da segunda dose, é preciso levar o comprovante de vacinação.

“São 40 unidades destinadas para os moradores idosos e 140 para quem já tomou a primeira dose”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Este novo lote nos permitiu ampliar a faixa etária do grupo prioritário de 85 para 82 anos”, comemorou.

Holambra deu início à vacinação contra a COVID-19 no dia 21 de janeiro. Já receberam o antígeno trabalhadores de Saúde, idosos que vivem em instituições de longa permanência e que têm mais de 85 anos. O município contabiliza hoje 888 casos da doença, 853 considerados curados. 104 pessoas aguardam o resultado de exames. 8 moradores morreram vítimas do novo coronavírus e 489 já foram imunizados na cidade.