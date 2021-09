Holambra retoma aplicação de 1ª dose e vacina 600 pessoas em dois dias

O Departamento Municipal de Saúde retomou a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 e imunizou entre sexta-feira e sábado, dias 24 e 25 de setembro, 600 moradores a partir de 18 anos. O atendimento foi realizado no Salão da Terceira Idade entre 8h e 12h e das 13h às 15h por ordem de chegada.

O encarregado de produção Adenilson José dos Santos, de 32 anos, foi logo depois do almoço, no sábado, garantir a dose. “Muito bom o atendimento nesse dia. Durante a semana teria que faltar no serviço e depois repor hora. Facilitou”, avalia o morador do bairro Alegre. “A vacina é muito importante para que possamos combater esse vírus e termos a liberdade de ir e vir sem medo”.

Nilson Bento Filho também aproveitou o sábado. Aos 37 anos ele não havia conseguido agendar uma vaga e aguardava, ansioso, sua vez de se vacinar. “Foi tudo muito rápido. Espaço muito bom e bem organizado”, disse ele, que vive no bairro Fundão.

A vendedora Aline de Jesus Santos, também de 37 anos, não via a hora de garantir a imunização. Ela apresentou sintomas gripais quando houve a abertura de vagas de agendamento para sua faixa etária e precisou esperar. A moradora do Imigrantes elogiou a estrutura do município no processo de vacinação. “O atendimento foi excelente, o espaço é muito bom. Eu já tinha feito o pré-cadastro, então foi mais rápido ainda do que pensei”, contou. “Foi uma sensação de tranquilidade saber que já estou quase imunizada. Fiquei feliz”. contou.

“A vacinação é essencial na luta contra a doença. É importantíssimo que todos estejam imunizados”, reforçou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. Até agora 13.382 moradores receberam a primeira dose no município, o que representa 87,6% da população total de Holambra. “Vale sempre lembrar que, apesar do avanço no processo, os cuidados como higienização frequente das mãos, uso correto de máscara e o distanciamento social precisam ser mantidos”.

