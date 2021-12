Holambra terá clínica veterinária pública

A cidade de Holambra irá contar com uma unidade do Programa Meu Pet. Será instalado no município uma clínica veterinária para atendimento gratuito de cães e gatos de pequeno e médio porte. O anuncio foi feito pelo Governo do Estado, mas sem data de construção da obra.

Segundo o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), a clínica irá auxiliar a população no cuidado com os animais. “O Governo de São Paulo está ajudando na organização de ações, com um programa estruturado, com eixos claros e doação de equipamentos. Isso vai mobilizar mais a sociedade a se preocupar com os pets. Essa é a verdadeira boa política pública”, disse Garcia.

O consultório será formado por quatro contêineres com toda estrutura necessária para atendimento a cães e gatos, aptos a realizar exames e análises clínicas. “Com o programa Meu Pet Container, vamos oferecer um atendimento de qualidade aos animais que são parte importante das famílias de São Paulo”, acrescenta o Secretário de Estado da Saúde em Exercício, Eduardo Ribeiro Adriano.

Holambra

O município de Holambra precisa definir o local onde os contêineres ficarão localizados, garantindo funcionários, insumos, infraestrutura urbana, autorização junto às autoridades para funcionamento e acesso da população ao serviço.

As obras contam com estrutura média de 600 m², com consultório de atendimento ambulatorial e urgência e emergência, de medicação, internação, salas cirúrgicas, e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos e orientação à população.

No local, serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.