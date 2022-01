Holambrenses podem solicitar versão digital da carteira de vacinação infantil

A ferramenta permite baixar no celular, fazer a impressão do comprovante

A vacinação contra a Covid-19 em crianças em Holambra teve início na última terça-feira (18). Com a novidade, o Poupatempo disponibilizou a versão digital da carteira de vacinação para o público infantil pelos canais digitais do aplicativo Poupatempo Digital ou portal www.poupatempo.sp.gov.br.

O documento, que tem a mesma validação que o impresso entregue no dia da vacinação, deve ser acessado com o CPF do menor, após cadastrá-lo no LoginSP.

A ferramenta permite baixar no celular, fazer a impressão do comprovante, se necessário, e consta um QR Code que comprova os dados da vacinação da criança, além da indicação de data para as próximas doses.

Através do Poupatempo Digital também é possível acessar o site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), onde pais e responsáveis já podem realizar o preenchimento do formulário online, para garantir mais agilidade e evitar filas e aglomerações no momento da imunização dos menores.

Intervalo

Segundo a Vigilância Sanitária (VISA), a vacina da Covid-19 pediátrica deve respeitar o intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. E o intervalo entre uma dose e outra será de 8 semanas.

Crianças acamadas

A Secretaria de Saúde orienta que os familiares das crianças acamadas devem procurar as unidades de vacinação para o agendamento da vacinação em casa.

Lista de comorbidades

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses e implantes cardíacos

Talassemia

Síndrome de Down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV