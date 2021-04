Holan diz que Ângelo “dança samba jogando” e projeta Santos ideal para a temporada

O técnico Ariel Holan está encantado com o futebol do garoto Ângelo. Aos 16 anos, o atacante do Santos tem dado trabalho a adversários no Campeonato Paulista e na Libertadores, competição da qual se tornou o mais novo da história a fazer um gol.

– Eu vejo em Ângelo um potencial enorme. Eu gosto muito do futebol brasileiro. E o Ângelo joga o futebol brasileiro. Essa essência de pensar no drible, de dançar samba jogando. É muito importante. É muito importante ter um time que pense no gol adversário. E Ângelo é um desses jogadores que não vai para os lados, vai para a frente – disse Ariel Holan.

Apaixonado pelo futebol brasileiro, o técnico argentino tem em times históricos do país a inspiração para fazer o Santos jogar bem.

– Esse é o futebol que eu gosto, que em minha infância via no Santos, quando era muito menino. A Seleção de 70 com Gersinho, Tostão, Rivelino, Pelé, Carlos Alberto por fora. Esse é o futebol que eu gosto e Deus queira que o Santos possa jogar um futebol similar ao que jogavam esses times que já via quando era muito pequeno. Esse é o futebol que eu gosto e por isso disse que é um sonho estar aqui – completou.

O surgimento de garotos como Ângelo, inclusive, anima Ariel Holan para o futuro. O treinador acredita ser importante revelar jogadores para o Santos, além de ser campeão, se recuperar financeiramente.

– Acredito que o Santos, com essa juventude, tem de trabalhar muito e melhorar muito, porque vamos conseguir duas coisas se isso ocorrer. Ser muito competitivo e no futuro fazer muitas vendas, que serão muito importantes para balancear as finanças.

Depois de vencer o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, o Santos volta a enfrentar o rival na próxima terça-feira, em Brasília, para tentar confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores.