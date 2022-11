HOMEM APEDREJA ÔNIBUS ESCOLAR E CARROS NA ESCOLA LETÍCIA PAGANOTE TOREZAN

Na manhã dessa quinta feira dia 10/11 um homem atacou com pedras o ônibus escolar e carros de funcionários da escola que fica localizada na SP 340 no Município de Santo Antonio de Posse.

O indivíduo foi encaminhado a Delegacia para prestar esclarecimentos e a polícia continua no local aguardando a perícia.